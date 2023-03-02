روسيا تعتذر للهند عن ما حدث بـ"G20": "مهزلة" صنعتها وفود غربية

وتابع -وفق "روسيا اليوم": "أود أن أعتذر للرئاسة الهندية والزملاء من دول جنوب الكرة الأرضية، عن السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية، الذين حوّلوا العمل في أجندة مجموعة العشرين إلى مهزلة؛ في محاولة لتعليق مسؤوليتهم عن الإخفاقات في السياسة الاقتصادية على شماعة الآخرين، وفي المقام الأول روسيا".