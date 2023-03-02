روسيا تعتذر للهند عن ما حدث بـ"G20": "مهزلة" صنعتها وفود غربية

اعتذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للهند، عما وصفه بـ"تحويل الدول الغربية عمل مجموعة العشرين إلى مهزلة".
جاء ذلك، خلال اجتماع مجموعة العشرين؛ حيث صرّح الوزير بأنه "يود الاعتذار للهند عن السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية، التي حوّلت عمل مجموعة العشرين إلى مهزلة".
وتابع -وفق "روسيا اليوم": "أود أن أعتذر للرئاسة الهندية والزملاء من دول جنوب الكرة الأرضية، عن السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية، الذين حوّلوا العمل في أجندة مجموعة العشرين إلى مهزلة؛ في محاولة لتعليق مسؤوليتهم عن الإخفاقات في السياسة الاقتصادية على شماعة الآخرين، وفي المقام الأول روسيا".