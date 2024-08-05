أوكرانيا تعلق على تورطها في هجوم استهدف جنودًا ماليين وقرار قطع العلاقات

وفي التفاصيل، أعلنت مالي، الأحد، أنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، ردًا على التعليقات التي أدلى بها أندريه يوسوف، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأن ماليين تلقوا المعلومات "الضرورية" لتنفيذ الهجوم.