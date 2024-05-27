"الطاقة الذرية": إيران زادت تخصيب اليورانيوم 30 مرة عن الحد المسموح به

وعلى الرغم من تضييق عدد المواقع المعنية إلى موقعين، فإن إيران لم تشرح بعد سبب وجود هذه المادة، كما ارتفع عدد المشاكل الأخرى في إيران بما في ذلك منع طهران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من الانضمام إلى فريق التفتيش.