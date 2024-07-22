هل تجتاح العالم كارثة تقنية غير متوقعة؟.."الخلل التكنولوجي الكبير" بين الفشل والعواقب!

ويعد هذا الحدث، الذي وُصف بأنه "أكبر انقطاع في تكنولوجيا المعلومات في التاريخ"، بمثابة تذكير صارخ بالشبكة الواسعة من الترابطات البينية لتكنولوجيا المعلومات التي تدعم البنية التحتية الرقمية، وباحتمال حدوث عواقب بعيدة المدى عندما يحدث خلل ما غير متوقع.