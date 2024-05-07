إسرائيل أبلغت أمريكا أن عمليتها في رفح "محدودة"

وأشار "كيربي" إلى أن واشنطن تعمل جاهدة على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لغزة دون معوقات، وأنها تريد معاودة فتح معبري رفح وكرم أبوسالم في أقرب وقت ممكن.