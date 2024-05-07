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إسرائيل أبلغت أمريكا أن عمليتها في رفح "محدودة"
"كيربي" أشار إلى أن واشنطن تعمل على تدفق المساعدات
أعلنت واشنطن، اليوم (الثلاثاء)، أن إسرائيل أبلغتها بأن عمليتها العسكرية في رفح بجنوب غزة "محدودة".
وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن المحادثات بين إسرائيل وحركة "حماس" ستبدأ مجدداً في القاهرة وينبغي للطرفين تضييق "هوة الفجوات المتبقية في المفاوضات".
وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل في الإعلان عن اتفاق بشأن غزة "قريباً جداً"، وفقاً لـ"الحرة".
وأشار "كيربي" إلى أن واشنطن تعمل جاهدة على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية لغزة دون معوقات، وأنها تريد معاودة فتح معبري رفح وكرم أبوسالم في أقرب وقت ممكن.