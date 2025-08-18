العفو الدولية: إسرائيل تنفذ سياسة تجويع متعمدة بحق سكان غزة

وقالت المنظمة في تقرير قُدم إلى الأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية إن الأدلة الميدانية، ومن بينها شهادات 19 نازحًا فلسطينيًا وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالًا يعانون من سوء التغذية، تكشف أن إسرائيل تنفذ حملة تجويع منظمة تستهدف الصحة والنسيج الاجتماعي لسكان غزة.