الصحة العالمية تجلي أطفالاً مرضى من غزة وتعلن خروج مستشفى الأمل عن الخدمة

أعلنت منظمة الصحة العالمية إجلاء أكثر من 30 طفلاً مريضاً من قطاع غزة إلى مستشفيات في الأردن وإيطاليا، في أول عملية من نوعها منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدة أن حالات إضافية كان من المفترض أن تُنقل في اليوم ذاته، إلا أن الرحلة تأجلت لأسباب لم تُكشف.
وتأتي عملية الإجلاء في وقت تتصاعد فيه الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، حيث أفادت مصادر طبية بمقتل 35 فلسطينياً أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات إنسانية.
وأشارت التقارير إلى أن 25 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم قرب محور نتساريم جنوبي مدينة غزة، بعد استهداف مركز توزيع مساعدات تديره جهات أمريكية وإسرائيلية.
في سياق متصل، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن مستشفى الأمل في غزة أصبح خارج الخدمة بسبب تزايد العمليات العسكرية في محيطه، محذراً من أن صعوبة الوصول إليه تعرقل تقديم الرعاية الطبية وتؤدي إلى وفيات يمكن تفاديها.
وأكد غيبرييسوس أن النظام الصحي في القطاع يواجه انهياراً شاملاً، في ظل عجز المستشفيات عن استقبال مرضى جدد، وافتقارها إلى الموارد الأساسية لإنقاذ الأرواح، وسط استمرار الهجمات وتردي الأوضاع الإنسانية.