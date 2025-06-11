الصحة العالمية تجلي أطفالاً مرضى من غزة وتعلن خروج مستشفى الأمل عن الخدمة

أعلنت منظمة الصحة العالمية إجلاء أكثر من 30 طفلاً مريضاً من قطاع غزة إلى مستشفيات في الأردن وإيطاليا، في أول عملية من نوعها منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدة أن حالات إضافية كان من المفترض أن تُنقل في اليوم ذاته، إلا أن الرحلة تأجلت لأسباب لم تُكشف.