إسبانيا تنضم لجنوب أفريقيا في رفع دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم (الخميس)، أن إسبانيا ستنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية، المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد أفعال "إسرائيل" في قطاع غزة.
وقال "ألباريس": "هدفنا الوحيد إنهاء حرب غزة والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين"، وفقاً لـ"رويترز".
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإسباني بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين.
وستكون إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت لها أيرلندا، فضلًا عن تشيلي والمكسيك.
وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين "إسرائيل" وإسبانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية، وهي الخطوة التي لاقت تنديدًا من المسؤولين الإسرائيليين.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، هذا الأسبوع، أن السلطات الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في القضية.
ورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ضد "إسرائيل"، تتهمها فيها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حرب غزة، وبأنها انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.