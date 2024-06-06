إسبانيا تنضم لجنوب أفريقيا في رفع دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم (الخميس)، أن إسبانيا ستنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية، المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد أفعال "إسرائيل" في قطاع غزة.