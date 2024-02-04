"بالمدفعية والمسيرات".. الجيش السوداني يشنُّ هجومًا على مواقع "الدعم السريع" في الخرطوم

وأوضح الجيشُ السوداني، في بيان، أنّ قوات العمل الخاص بسلاح المدرعات جنوب الخرطوم نفّذت عمليات عسكرية نوعية وناجحة على خطوط العدو، وكبّدتهم خسائرَ كبيرة في العتاد والأرواح.