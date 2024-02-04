"بالمدفعية والمسيرات".. الجيش السوداني يشنُّ هجومًا على مواقع "الدعم السريع" في الخرطوم

شنَّ الجيشُ السوداني، اليوم "الأحد"؛ هجومًا بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم.
وأوضح الجيشُ السوداني، في بيان، أنّ قوات العمل الخاص بسلاح المدرعات جنوب الخرطوم نفّذت عمليات عسكرية نوعية وناجحة على خطوط العدو، وكبّدتهم خسائرَ كبيرة في العتاد والأرواح.
وأضاف: أنه جرى تحرير عدد من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين التي اتخذتها قوات الدعم السريع ثكنات عسكرية.
وتصاعدت أعمدةُ الدخان بكثافة من ضاحية شرق النيل ومناطق جنوب الخرطوم في أحياء الامتداد ومحيط المدينة الرياضية، وأرض المعسكرات وحي الأزهري ومحيط سلاح المدرعات وسوبا، كما غطّت سحبُ الدخان أجزاءَ واسعة من أحياء كوبر وكافوري ومحيط سلاح الإشارة بمدينة بحري شمالي العاصمة.
وسمع دويّ انفجارات قوية في محيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.