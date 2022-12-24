مواجهات عنيفة بين متظاهرين أكراد والشرطة في باريس

ونُظّمت المظاهرات بعد ما دعا المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا على موقعه على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى التجمع اليوم، في ساحة الجمهورية؛ المكان التقليدي للاحتجاجات في المدينة.. وتلبيةً لهذه الدعوات، تجمّع عدة مئات في الساحة وكثير منهم حملوا أعلامًا.