مصر.. نقابة المحامين تعلق العمل بكافة المحاكم لأجل غير مسمى

جاء قرار نقابة المحامين كخطوة تصعيدية من جانبها في مواجهة ما يصفونه بالتعنت تجاه المحامين؛ إذ يقول أبوبكر الضوة، الأمين العام لنقابة المحامين: الحكم الذي صدر على المحامين قاسٍ إلى أبعد حدّ، وكان من الممكن أن يتم تلافي كل ما حدث لو أن طلبات المحامين تم الاستماع إليها، لافتة إلى أن النقابة طالبت بضرورة تفريغ الكاميرات للتأكد من مدى صحة الادعاء.