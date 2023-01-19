مصر.. نقابة المحامين تعلق العمل بكافة المحاكم لأجل غير مسمى

أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تعليق العمل بكافة المحاكم لأجل غير مسمى؛ على خلفية صدور قرار من محكمة جنايات مطروح بحبس لمدة سنتين مع الشغل لـ٦ محامين، بالقضية المعرفة إعلاميًّا بـ"محامين مطروح".
جاء قرار نقابة المحامين كخطوة تصعيدية من جانبها في مواجهة ما يصفونه بالتعنت تجاه المحامين؛ إذ يقول أبوبكر الضوة، الأمين العام لنقابة المحامين: الحكم الذي صدر على المحامين قاسٍ إلى أبعد حدّ، وكان من الممكن أن يتم تلافي كل ما حدث لو أن طلبات المحامين تم الاستماع إليها، لافتة إلى أن النقابة طالبت بضرورة تفريغ الكاميرات للتأكد من مدى صحة الادعاء.