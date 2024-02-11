لليوم الرابع.. استمرار انقطاع الإنترنت والاتصالات يشل حياة الملايين بالسودان

وتفصيلاً، خرجت معظم المصارف عن الخدمة إلى جانب تعطل التطبيقات البنكية التي يعتمد عليها كثيرون في التحويلات المالية، خصوصًا في العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى التي تشهد صراعًا، حيث تعتمد العائلات الموجودة هناك على مساعدة أبنائها من خارج البلاد والولايات الآمنة عبر التحويلات البنكية، وفقًا للعربية نت.