"ترامب" و"هاريس".. خلافات على المناظرة.. هل تكون "المايكروفونات" صامتة وكيفية الجلوس؟

ومن جهة أخرى، قال جايسون ميلر كبير مستشاري حملة المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب إن الحملة وافقت على مناظرة(ABC) مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وفق الشروط نفسها التي أجريت بها مناظرة (سي إن إن) مع جو بايدن في 27 يونيو الماضي، حين كان لا يزال هو المرشح الديمقراطي للرئاسة. وأشار إلى أنه بعد أن وافقت حملة هاريس على قواعد (سي إن إن)، طلبوا أن تعقد المناظرة جلوسًا، ودون كلمات افتتاحية، ونحن قلنا إنه لا تغيير في القواعد المتفق عليها، ملمحًا إلى أن حملة هاريس تسعى إلى طريقة للخروج من المناظرة مع الرئيس الأمريكي السابق ترامب.