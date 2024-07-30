40 خبيرًا أمميًا يشيدون بقرار "العدل الدولية" بعدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية

وسلّط 40 مقررًا أمميًا لحقوق الإنسان، الضوء في بيان مشترك، على أن المحكمة دحضت فكرة أن تقرير المصير الفلسطيني يجب أن يتحقق فقط من خلال المفاوضات الثنائية مع "إسرائيل"، وهو الشرط الذي أخضع الفلسطينيين للعنف على مدار 30 عامًا، حيث أعادت التأكيد على أن التحرر من الاحتلال العسكري الأجنبي والفصل العنصري غير قابل للتفاوض على الإطلاق، معربين عن أملهم أن يكون قرار محكمة العدل الدولية بداية لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسلام والحرية للجميع.