40 خبيرًا أمميًا يشيدون بقرار "العدل الدولية" بعدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية

أشاد خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، بقرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
ودعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للامتثال الفوري لهذا القرار التاريخي الصادر في 19 يوليو الجاري، والعمل على تطبيق قرار المحكمة بإنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات وتقديم تعويضات للضحايا الفلسطينيين وتسهيل عودة النازحين وإنهاء نظام الفصل العنصري ووقف استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية.
وسلّط 40 مقررًا أمميًا لحقوق الإنسان، الضوء في بيان مشترك، على أن المحكمة دحضت فكرة أن تقرير المصير الفلسطيني يجب أن يتحقق فقط من خلال المفاوضات الثنائية مع "إسرائيل"، وهو الشرط الذي أخضع الفلسطينيين للعنف على مدار 30 عامًا، حيث أعادت التأكيد على أن التحرر من الاحتلال العسكري الأجنبي والفصل العنصري غير قابل للتفاوض على الإطلاق، معربين عن أملهم أن يكون قرار محكمة العدل الدولية بداية لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسلام والحرية للجميع.