37 صغيراً يفقدون أمهاتهم يومياً.. كم طفلاً قتل في غزة منذ 7 أكتوبر؟ نزيف مرعب

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، لليوم 223 على التوالي، ما أسفر عن مقتل 35,233 مواطناً وإصابة 79,141 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، في أحدث إحصائية قامت بها وزارة الصحة في غزة.