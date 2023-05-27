الأزمة تتعقّد.. جيش صربيا على أهبة الاستعداد والناتو يدعو كوسوفو للتهدئة

وقاطع نحو 50 ألف صربي يعيشون في أربع بلديات بشمال كوسوفو، من بينها زفيتشان، الانتخابات التي جرت في 23 أبريل احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم بنيل حكم ذاتي أكبر. ويمثل ذلك انتكاسة جديدة لاتفاق سلام أُبرم في مارس بين كوسوفو وصربيا.