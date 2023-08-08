انتشال القاطرة المصرية الغارقة وانتظام حركة الملاحة بقناة السويس

وأوضح ربيع -في بيان له اليوم- أن عملية رفع وانتشال القاطرة الغارقة تطلبت القيام بعدة إجراءات؛ بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة، ثم تأمين موقعها بالشمندورات التحذيرية والإرشادية لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان، لتبدأ بعد ذلك أعمال رفع القاطرة الغارقة.