انتشال القاطرة المصرية الغارقة وانتظام حركة الملاحة بقناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، نجاح عملية انتشال القاطرة المصرية الغارقة، وإخلاء المجرى الملاحي للقناة.
وأوضح ربيع -في بيان له اليوم- أن عملية رفع وانتشال القاطرة الغارقة تطلبت القيام بعدة إجراءات؛ بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة، ثم تأمين موقعها بالشمندورات التحذيرية والإرشادية لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان، لتبدأ بعد ذلك أعمال رفع القاطرة الغارقة.
وأشار إلى أن موقع انتشال القاطرة تم تأمينه ملاحيّاً وبيئيّاً ضد حوادث الانسكاب البترولي المحتملة، مبيناً أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة في الاتجاهين، حيث عبرت القناة على مدار يومين (اليوم وأمس) 146 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 ملايين طن.