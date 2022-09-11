احتجاز سفينة نفط وهجوم على ألبانيا.. "نووي إيران" يثير سخطًا أوروبيًّا

وأضاف: "أفراد الطاقم السبعة، وهم من الأجانب، تم توقيفهم وتسليمهم إلى السلطة القضائية"، دون تقديم تفاصيل إضافية، وأوضح "زيراهي" أن السفينة التي كانت تحمل شحنة من المازوت وتعتزم "نقلها وتسليمها إلى دول أخرى، تمت مصادرتها على مسافة 96 كيلومترًا قبالة السواحل الإيرانية"، دون أن يحدد بشكل مباشر ما إذا كانت إيران مصدر هذه الشحنة.. ويباع الوقود وغيره من المواد النفطية في إيران بأسعار زهيدة؛ مما يشكل عاملًا جاذبًا لتهريبها إلى خارج البلاد لتحقيق عائدات مالية مهمة.