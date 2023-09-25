فرنسا: انسحاب قواتنا من النيجر لا يعني التخلي عن الرئيس "بازوم"

وتفصيلاً، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، أن فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر، وسحب قواتها من الدولة الإفريقية في الأشهر المقبلة، مضيفًا في مقابلة تلفزيونية أن "فرنسا قررت إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر".