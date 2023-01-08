البرازيل.. الأمن يستعيد السيطرة على قصر الرئاسة والكونغرس بعد اقتحامه

وغادر بولسونارو، الذي نادرًا ما تحدث علنًا منذ خسارته الانتخابات، البرازيل متوجهًا إلى فلوريدا قبل 48 ساعة من انتهاء ولايته، وكان غائبًا عن تنصيب لولا.