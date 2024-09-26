البديوي: دول مجلس التعاون تسعى لتعزيز علاقاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال العمل الإنساني والإغاثي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تسعى دائمًا لدعم وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة في مجال العمل الإنساني والإغاثي.