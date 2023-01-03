واشنطن وسيول تعدان رداً منسقاً على استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية

ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تستعدان لرد منسق وملموس على سلسلة من السيناريوهات، بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية من قبل كوريا الشمالية.