واشنطن وسيول تعدان رداً منسقاً على استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية

ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تستعدان لرد منسق وملموس على سلسلة من السيناريوهات، بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية من قبل كوريا الشمالية.
وأفاد المتحدث بأن الرئيسين الكوري الجنوبي يون سوك يول والأمريكي جو بايدن، كلفا فريقيهما بالتخطيط لرد منسق فعال على عدد من السيناريوهات من بينها استخدام النووي من جانب كوريا الشمالية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن هذه الاستعدادات لن تشمل مناورات نووية مشتركة؛ لأن كوريا الجنوبية لا تملك أسلحة نووية.
وفي مطلع 2023 دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى زيادة هائلة في الترسانة النووية الكورية الشمالية، بما يشمل الإنتاج الضخم لأسلحة نووية تكتيكية وتطوير صواريخ جديدة لاستخدامها في ضربات نووية مضادة.