وزير يمني: التزمنا بروح الهدنة وميليشيا الحوثي ردت بالتعنت والتصعيد

‏وبين أنه تم خلال الفترة 2 ابريل وحتى 22 يوليو تسيير (20) رحلة جوية بين (صنعاء_الأردن)، ورحلتين جويتين بين (صنعاء، القاهرة) استفاد منها أكثر من عشرة آلاف مسافر، وكان بالإمكان ان يتضاعف الرقم لولا العراقيل التي وضعتها مليشيا الحوثي في هذا الملف، وهوما قابلته الحكومة بمزيد من التنازلات.