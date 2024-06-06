بعد أن أزعجه.. البيت الأبيض يطالب "ديمقراطيين" بتكذيب تقرير شكك في قدرات "بايدن"

وورد في تقرير "ول ستريت جورنال" أن "الرئيس تحرك ببطء شديد حول غرفة مجلس الوزراء لتحية العشرات من القادة في الكونجرس الذين حضروا اجتماع يبحث تمويل أوكرانيا، حتى استغرق بدء الاجتماع حوالي 10 دقائق، وفقًا لما ذكره بعض الأشخاص الذين حضروا الاجتماع"، كما ذكر أن "بايدن كان يتنازل كثيرًا عن المشرعين الآخرين لدرجة أن الكثير من المحادثة لم تشملها، وفقًا لما ذكره بعض الأشخاص الذين حضروا الاجتماع. وعندما كانت الأسئلة موجهة إليه مباشرة، كان يتحول إلى الموظفين، حسبما قالوا"، وكتبت الصحيفة قبل أن تستشهد بحضور قال "لا يمكنك أن تكون هناك ولا تشعر بعدم الارتياح".