المفوض الأممي لحقوق الإنسان: حرب غزة برميل بارود قد يؤدي إلى حرب أوسع

وقال "تورك" أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: "أنا قلق للغاية من أن أي شرارة من برميل البارود هذا قد تؤدي إلى حريق هائل أوسع. سيكون لذلك تداعيات على كل دولة من دول الشرق الأوسط وأخرى كثيرة خارجه".