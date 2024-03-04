المفوض الأممي لحقوق الإنسان: حرب غزة برميل بارود قد يؤدي إلى حرب أوسع

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم (الاثنين)، من أن الحرب في غزة برميل بارود قد يؤدي إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.
وقال "تورك" أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: "أنا قلق للغاية من أن أي شرارة من برميل البارود هذا قد تؤدي إلى حريق هائل أوسع. سيكون لذلك تداعيات على كل دولة من دول الشرق الأوسط وأخرى كثيرة خارجه".
وأضاف: "الحوادث التي قُتل فيها مدنيون ولاسيما أطفال ومسعفون وصحفيون يجب أن تكون موضع تحقيق معمق".
وتابع المفوض الأممي: "من الأهمية بمكان بذل كل المستطاع لتجنب حريق أوسع".