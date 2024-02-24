الولايات المتحدة تُحَذّر من كارثة بيئية بسفينة شحن استهدفها الحوثيون

وقالت في منشور على موقع "إكس": إن السفينة "عندما تعرضت للهجوم كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة، يُحتمل أن تتسرب إلى البحر الأحمر وتؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة البيئية".