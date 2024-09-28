عقب الإعلان الإسرائيلي عن مقتل "نصر الله".. من هو "هاشم صفي الدين" أبرز مرشح لقيادة حزب الله؟

أثّرت السنوات التي قضاها صفي الدين بقم في أفكاره السياسية؛ فهو مثلًا من الداعمين لفكرة ولاية الفقيه، بالرغم من أن الكثير من شيعة لبنان لا يؤمنون بها؛ ففي إحدى كتاباته يتطرّق صفي الدين من بعيد إلى تجربة رجال الدين الشيعة في قم وأهميتها مقارنة بتجربة النجف، وتأثيرها على الفكر السياسي لدى الشيعة بلبنان، فيقول: إن "الساحة الإسلامية الشيعية اللبنانية كان الغالب عليها الانحياز الكبير لمنتجات الفكر الآتي من النجف، ولتجربته في كثير من الأحيان بينما غاب عنها إلى حدّ كبير الخصوصيات القمية إلا في بعض الحالات النادرة، وبشكل مفاجئ وخلافًا للتوقعات المعيشية في عموم الساحة الإسلامية أطلّ فجر الانتصار للثورة الإيرانية بقيادة الإمام الخميني ليحقق حلمًا كبيرًا للنهج الإسلامي المتحرر معلنًا نجاحًا باهرًا وصاعقًا".