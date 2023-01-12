واشنطن تدعو للبدء الفوري في عملية إنقاذ خزان صافر

ويهدد خزان "صافر" بسكب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر؛ الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية وتدمير الساحل، وسبل العيش، واستنزاف الثروة السمكية، وإمكانية تعطيل حركة المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، حسب الأمم المتحدة.