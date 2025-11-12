الصحة العالمية تطالب بفتح جميع معابر غزة لإجلاء المرضى

دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح جميع المعابر في قطاع غزة بشكل فوري، لتمكين المرضى والعاملين الصحيين من الوصول إلى المرافق الطبية أو مغادرة القطاع لتلقي العلاج.
وأكد المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم، أن المنظمة تواصل دعمها للنظام الصحي في غزة منذ وقف إطلاق النار، بما يشمل إعادة التأهيل والإجلاء الطبي للحالات الحرجة.
وأشار أدهانوم إلى أن المنظمة تمكّنت خلال العامين الماضيين من إجلاء أكثر من 8 آلاف مريض من غزة، بينهم 5 آلاف طفل، لتلقي العلاج خارج القطاع، معربًا عن شكره لـ30 دولة استقبلت هؤلاء المرضى وقدمت لهم الرعاية الصحية.
وأوضح أن هناك حاليًا 16,500 مريض، من بينهم 5 آلاف طفل، ما زالوا بانتظار الإجلاء الطبي، في حين توفي 900 مريض أثناء انتظار مغادرة القطاع.
وشدد المدير العام على أهمية توسيع الدعم الدولي واستقبال المزيد من الحالات الحرجة، مؤكدًا أن فتح جميع المعابر بات ضرورة إنسانية لإنقاذ الأرواح وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمحتاجين.