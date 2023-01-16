المبعوث الأممي لليمن: الوضع العسكري في البلاد ما زال مستقراً

قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرج، اليوم (الاثنين): "إن الوضع العسكري في اليمن ما زال مستقراً، رغم وجود أنشطة عسكرية محدودة على خطوط الجبهات في محافظات مأرب وتعز والضالع والحديدة ولحج وغيرها".