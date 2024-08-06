"هاريس" تختار حاكم مينيسوتا نائب رئيس في حال فوزها برئاسة أمريكا

وأعلنت "هاريس" حصولها على ترشيح الحزب بعد 5 أيام من التصويت عبر الإنترنت، نالت فيها 4600 صوت، قالت: إنها تمثل 99% من المندوبين المشاركين، لكن الحزب لم يصدر رقمًا دقيقًا لعدد "أصوات الحاضرين"، أو تفصيلًا لكل ولاية بمفردها فيما يتصل بأصوات "الحاضرين".