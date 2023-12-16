أمين الجامعة العربية ينعي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت

وقال "أبو الغيط" في بيان له اليوم: إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان رمزًا للإنسانية السمحاء، وأفنى حياته في خدمة بلده، وآمن بالعمل العربي المشترك كغاية لا بديل عنها، وظلت الكويت في عهده من دعائم عمل المنظومة العربية، وفي القلب منها جامعة الدول العربية.