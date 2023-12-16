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أمين الجامعة العربية ينعي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
كان رمزًا للإنسانية السمحاء وأفنى حياته في خدمة بلده وآمن بالعمل العربي
أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعبًا ولكل الأمة العربية، في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وقال "أبو الغيط" في بيان له اليوم: إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان رمزًا للإنسانية السمحاء، وأفنى حياته في خدمة بلده، وآمن بالعمل العربي المشترك كغاية لا بديل عنها، وظلت الكويت في عهده من دعائم عمل المنظومة العربية، وفي القلب منها جامعة الدول العربية.
وأضاف أن مآثر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تجعل ذكراه راسخة في الوعي العربي؛ داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ورضوانه، وأن يلهم ذويه وشعب الكويت الصبر والسلوان.