إدانات عربية ودولية واسعة لاقتحام باحات المسجد الأقصى.. وواشنطن: "قلقون للغاية"

ونقل بيان للجامعة العربية عن أبو الغيط دعوته للمجتمع الدولي، ممثلاً في أعضاء مجلس الأمن، إلى "التحرك بسرعة من أجل دفع إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة".