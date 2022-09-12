التكتيكات باهظة الثمن.. حرب الطاقة تقرع طبولها لـ"إفلاس القارة العجوز"

وقفزت أسعار الوقود في أوروبا بنحو 30 بالمائة بعد ما علّقت روسيا ضخ الغاز القادم عبر أنابيب "نورد ستريم1"، وإذا استمرت هذه الحالة خلال العام الجاري، فقد يصل إنفاق الاتحاد الأوروبي على الغاز والكهرباء إلى 1.4 تريليون يورو، بواقع سبعة أضعاف ما كان عليه في السنوات الأخيرة، بحسب ما ذكرت الصحيفة.