رئيس وزراء إسبانيا يؤيّد رسالةَ غوتيريش لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة

و"سانشيز" -أحد أكثر القادة انتقادًا لإسرائيل في الاتّحاد الأوروبي- دعا في منشوره مجلسَ الأمن الدولي إلى "التحرّك فورًا وفرض وقف إطلاق نار إنساني" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.