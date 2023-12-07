رئيس وزراء إسبانيا يؤيّد رسالةَ غوتيريش لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة

أعرب رئيسُ الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" عن "دعمه الكامل" للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتّحدة "أنطونيو غوتيريش" إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء؛ للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.
وكتب رئيس الوزراء الاشتراكي على منصّة إكس "تويتر سابقًا": أنّ "الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق. أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة".
و"سانشيز" -أحد أكثر القادة انتقادًا لإسرائيل في الاتّحاد الأوروبي- دعا في منشوره مجلسَ الأمن الدولي إلى "التحرّك فورًا وفرض وقف إطلاق نار إنساني" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.