مجلس الأمة الكويتي يزكي "السعدون" رئيساً للفصل التشريعي الـ 17

وغادرت الحكومة قاعة عبدالله السالم قبيل إجراء انتخابات رئيس مجلس الأمة تأكيداً لما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة خلال الجلسة، أن الحكومة ستقف موقف الحياد في انتخابات رئيس المجلس، ونائبه، وأمين السر، والمراقب.