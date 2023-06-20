مجلس الأمة الكويتي يزكي "السعدون" رئيساً للفصل التشريعي الـ 17

أعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، عن اختيار أحمد السعدون رئيساً للمجلس بالتزكية.
وزكى مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية الأولى، اليوم الثلاثاء، النائب أحمد عبد العزيز السعدون رئيساً لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.
ووفق صحيفة "القبس" كان قد ترشح النائب داوود معرفي لرئاسة مجلس الأمة أمام أحمد السعدون، ثم أعلن انسحابه ليفوز أحمد السعدون برئاسة مجلس الأمة.
وغادرت الحكومة قاعة عبدالله السالم قبيل إجراء انتخابات رئيس مجلس الأمة تأكيداً لما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة خلال الجلسة، أن الحكومة ستقف موقف الحياد في انتخابات رئيس المجلس، ونائبه، وأمين السر، والمراقب.