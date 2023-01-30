جونسون: بوتين "هددني بصاروخ" قبل العملية العسكرية بأوكرانيا

في هذا الوثائقي أيضًا، يروي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كيف كان يشعر بالغضب من موقف الغربيين في ذلك الوقت، ويقول: "إذا كنتم تعلمون أن روسيا ستغزو أوكرانيا غدًا، فلماذا لا تعطوني شيئًا يمكنني إيقافها به اليوم؟ أو إذا كنتم لا تستطيعون إعطائي إياه، فأوقفوها إذًا بأنفسكم".