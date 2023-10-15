هيئة الأسرى: اعتقال أكثر من 500 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر الجاري‎

وقالت الهيئة في بيانها اليوم الأحد: "حملة الاعتقالات التي شنتها سلطات الاحتلال طالت ما يقارب 60 مواطنًا جرى اعتقالهم خلال عملية اقتحام للمدن والقرى والمخيمات؛ حيث لم يَسلَم المعتقلون من الاعتداء المباشر عليهم سواء بالضرب، أو بأعقاب البنادق، وإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاطي، بالإضافة إلى التنكيل بهم من اللحظات الأولى لاعتقالهم".