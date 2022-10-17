"ديلي ميل": نواب برلمانيون يحاولون الإطاحة برئيسة وزراء بريطانيا هذا الأسبوع

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر لم تكشفها أن أكثر من 100 عضو في البرلمان، ينتمون إلى حزب المحافظين الحاكم، سيحاولون الإطاحة برئيسة الوزراء ليز تراس هذا الأسبوع، على الرغم من تحذير الحكومة من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة، وفقًا لما أوردت "الحرة" اليوم الاثنين.