أوكرانيا تؤكد أنها لن تستبدل أراضيها بعضوية الناتو.. وموسكو تعلق: عليهم التنازل عن كييف

وقال مدفيديف: "فكرة جديدة لأوكرانيا من مكتب حلف (الناتو). يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى (الناتو) إذا تخلت عن الأراضي المتنازع عليها. والفكرة مثيرة للفضول. والسؤال الوحيد هو أن جميع أراضيهم المزعومة محل نزاع كبير. وللدخول يجب على السلطات أن تتخلى عن كييف نفسها، عاصمة الروس القديمة. وسيتعين عليهم نقل العاصمة إلى لفوف".