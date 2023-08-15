أوكرانيا تؤكد أنها لن تستبدل أراضيها بعضوية الناتو.. وموسكو تعلق: عليهم التنازل عن كييف

أعلن مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك أن كييف لن تستبدل الأراضي بعضوية "الناتو".
وانتهز بودولياك الفرصة كعادة المسؤولين في نظام كييف للمطالبة بتسريع إرسال السلاح لهم.
وفي التفاصيل، كتب بودولياك على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "استبدال الأراضي بمظلة "الناتو"؟ غريب. هذا يعني خسارة الديمقراطية عن وعي وتدمير القانون الدولي، ونقلاً إلزاميًّا للحرب إلى أجيال أخرى".
وأكد المسؤول الأوكراني أنه يجب على ممثلي حلف "الناتو" التحدث عن تسريع إرسال الأسلحة إلى كييف، وليس عن التنازل عن الأراضي لموسكو، وفقًا لـ"العربية نت".
ومن جهته، قال ستيان جنسن، مدير المكتب الخاص للأمين العام لحلف "الناتو"، إن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.
وفي المقابل، اعتبر دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه من أجل "دخول" أوكرانيا إلى "الناتو" يجب على سلطات البلاد التخلي عن كييف نفسها.
وقال مدفيديف: "فكرة جديدة لأوكرانيا من مكتب حلف (الناتو). يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى (الناتو) إذا تخلت عن الأراضي المتنازع عليها. والفكرة مثيرة للفضول. والسؤال الوحيد هو أن جميع أراضيهم المزعومة محل نزاع كبير. وللدخول يجب على السلطات أن تتخلى عن كييف نفسها، عاصمة الروس القديمة. وسيتعين عليهم نقل العاصمة إلى لفوف".