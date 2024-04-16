"إيزي جت" البريطانية تلغي جميع رحلاتها من إسرائيل حتى 27 أكتوبر

ويأتي قرار إلغاء جميع الرحلات بعد أكثر من شهر بقليل من استئناف الشركة رحلاتها إلى إسرائيل في مارس (آذار) من هذا العام للمرة الأولى منذ هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر.