"إيزي جت" البريطانية تلغي جميع رحلاتها من إسرائيل حتى 27 أكتوبر

علّقت شركة الطيران البريطانية المتخصصة في الرحلات منخفضة الأسعار "إيزي جت" اليوم (الثلاثاء) رحلاتها من جميع مطارات إسرائيل وإليها حتى 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، معللة ذلك بالوضع الأمني في المنطقة.
وقال متحدث باسم "إيزي جت": "نتيجة لاستمرار تطور هذا الوضع في إسرائيل، اتخذت إيزي جت الآن قرار تعليق رحلاتها إلى تل أبيب لباقي موسم الصيف"، وفقاً لـ"رويترز".
ويأتي قرار إلغاء جميع الرحلات بعد أكثر من شهر بقليل من استئناف الشركة رحلاتها إلى إسرائيل في مارس (آذار) من هذا العام للمرة الأولى منذ هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر.