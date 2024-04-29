"بوريل": دول أوروبية عديدة ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو

أعلن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين) على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أنه من المتوقع أن تعترف العديد من الدول الأعضاء بدولة فلسطين بحلول نهاية مايو (أيار) المقبل، بحسب ما أوردت "رويترز".
وكانت إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا قد أعلنت في مارس (آذار) أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأبلغت إسرائيل دول الاتحاد الأوروبي الأربع أن مبادرتها ستكون بمثابة "مكافأة للإرهاب"، ومن شأنها أن "تقلل من فرص التوصل إلى حل تفاوضي للصراع".