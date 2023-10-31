"اليونيسف": كل يوم يُقتل ويُصاب في غزة أكثر من 400 طفل

يؤكّد مسؤول الإعلام في "اليونيسف"، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح والبحث عن المفقودين وإدخال المساعدات.
مع ارتفاع أعداد الضحايا من الأطفال في غزة بسبب القصف الإسرائيلي إلى 3457 طفلاً، من بين 8306 فلسطينيين قُتلوا، لايزال العالم على ما يبدو عاجزاً عن وضع حد للحرب التي دخلت يومها الـ24، ودمّرت أحياءً بأكملها في القطاع.
عن الوضع المأساوي للأطفال في غزة، حسبما تصفه منظمات أممية وإنسانية، استضافت "يورونيوز" سليم عويس، مسؤول الإعلام في "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفيما يتعلق بالقنوات الرسمية مع أطراف النزاع في إسرائيل وغزة، يؤكّد عويس أنها "مع الأسف" لم تتوصل إلى ما تطالب به المنظمة، وهو شرط وقف إطلاق النار الكامل من أجل دخول المساعدات الأساسية والمهمة إلى القطاع.
يؤكّد المسؤول الإعلامي أن الهجمات على البنى التحتية المدنية من مدارس ومستشفيات وكل هذا العنف والهجمات عليها تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، في الوقت الذي يتم فيه تقديم بلاغات بالمئات عن أطفال ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض.