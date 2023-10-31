"اليونيسف": كل يوم يُقتل ويُصاب في غزة أكثر من 400 طفل

مع ارتفاع أعداد الضحايا من الأطفال في غزة بسبب القصف الإسرائيلي إلى 3457 طفلاً، من بين 8306 فلسطينيين قُتلوا، لايزال العالم على ما يبدو عاجزاً عن وضع حد للحرب التي دخلت يومها الـ24، ودمّرت أحياءً بأكملها في القطاع.