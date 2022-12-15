واشنطن: 5 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عن "أبو أيمن المصري"

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر: يقدم برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات عن "إبراهيم البنا"، والمعروف أيضًا باسم "أبو أيمن المصري".