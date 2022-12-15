واشنطن: 5 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات عن "أبو أيمن المصري"

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة المدعو "إبراهيم البنا"، والمعروف أيضًا باسم "أبو أيمن المصري".
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر: يقدم برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات عن "إبراهيم البنا"، والمعروف أيضًا باسم "أبو أيمن المصري".
وأضافت أن "البنا" قيادي كبير في تنظيم القاعدة، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأوضحا أن "أبو أيمن المصري" كان عضوًا مؤسسًا في تنظيم القاعدة، وتولى قيادة شؤون الأمن بالجماعة، وقدّم توجيهات عسكرية وأمنية لقادة التنظيم.