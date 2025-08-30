فجر اليوم .. عدوان إسرائيلي مكثف يحول أحياء غزة إلى ساحات قصف ودمار

وألقى الاحتلال قنابل دخانية كثيفة غرب المدينة، ما تسبب بحالات غثيان بين المواطنين في الخيام ومراكز الإيواء، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. كما شنت الطائرات غارات عنيفة على حي الصبرة، ترافق معها إطلاق نار من طائرات مسيرة في الشيخ رضوان، فيما نفذت القوات حزامًا ناريًا في حي الزيتون شرق غزة.