فجر اليوم .. عدوان إسرائيلي مكثف يحول أحياء غزة إلى ساحات قصف ودمار

صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس وفجر اليوم، عدوانه على مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال، بحسب وكالة وفا.
وألقى الاحتلال قنابل دخانية كثيفة غرب المدينة، ما تسبب بحالات غثيان بين المواطنين في الخيام ومراكز الإيواء، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. كما شنت الطائرات غارات عنيفة على حي الصبرة، ترافق معها إطلاق نار من طائرات مسيرة في الشيخ رضوان، فيما نفذت القوات حزامًا ناريًا في حي الزيتون شرق غزة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فجّرت مبانٍ سكنية في جباليا باستخدام روبوتات مفخخة، فيما قصفت طائراته شقة لعائلة داوود في برج شوا حصري شمال غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفلها.
كما استشهد الشاب كامل عصام ماضي متأثراً بإصابته في مواصي رفح، بينما أدى قصف منزل لعائلة الحافي في النصيرات إلى استشهاد خمسة من أفرادها بينهم طفلتاها.
وفي خان يونس، أصيب نازحون برصاص الاحتلال قرب خيامهم في منطقة أصداء، كما استشهد الشاب يونس الخالدي في قصف استهدف غزة. وأفاد مستشفى العودة باستقباله ثمانية شهداء بينهم ثلاثة أطفال و40 إصابة، جراء استهداف تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.