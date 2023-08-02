بالفيديو .. سقوط قتلى وجرحى من "فتح" في تجدد اشتباكات "عين الحلوة" جنوبي لبنان

يُشار إلى هذه الاشتباكات تأتي على الرغم من الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع عقده نائب مدينة صيدا أسامة سعد مع الفصائل الفلسطينية في المخيم يوم الاثنين الماضي، ودعوة السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور عناصر "فتح" لوقف إطلاق النار، إلا أن مفاعيل هذه الجهود لم تأخذ مجراها للتنفيذ.