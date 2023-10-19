الرئيس الصيني: المسار الأساسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين

وأعرب الرئيس الصيني على هامش منتدى "الحزام والطريق" المنعقد في بكين، عن تقدير الصين الدور المهم الذي تلعبه مصر في تهدئة الوضع، وتدعم جهودها في فتح ممرات إنسانية.