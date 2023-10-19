الرئيس الصيني: المسار الأساسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم (الخميس): "إن المسار الأساسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل".
وأضاف "شي" عقب بحثه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأوضاع في غزة: "إن المهمة الأكثر إلحاحاً تتعلق بوقف إطلاق النار، لتجنب اتساع نطاق الصراع"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأعرب الرئيس الصيني على هامش منتدى "الحزام والطريق" المنعقد في بكين، عن تقدير الصين الدور المهم الذي تلعبه مصر في تهدئة الوضع، وتدعم جهودها في فتح ممرات إنسانية.
وأبدى رغبته في تعزيز التنسيق مع مصر والدول العربية للتوصل إلى حل مبكر وشامل ودائم لقضية الشرق الأوسط.