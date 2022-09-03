الاتحاد الأوروبي: مستعدون للرد إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز

قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، اليوم (السبت): "إن التكتل يتوقع من روسيا أن تحترم عقود الطاقة التي أبرمتها على الرغم من تداعيات حرب أوكرانيا، لكنه مستعد لمواجهة التحدي إذا لم تفعل ذلك"، بحسب ما نقلت "رويترز".