الاتحاد الأوروبي: مستعدون للرد إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز

قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، اليوم (السبت): "إن التكتل يتوقع من روسيا أن تحترم عقود الطاقة التي أبرمتها على الرغم من تداعيات حرب أوكرانيا، لكنه مستعد لمواجهة التحدي إذا لم تفعل ذلك"، بحسب ما نقلت "رويترز".
ورداً على سؤال بشأن وقف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" لأسباب تقنية كما أعلنت موسكو، شدد "جنتيلوني" خلال مؤتمر أعمال منتدى أمبروسيتي في بلدة تشيرنوبيو بشمال إيطاليا، على أنه إذا استمر أو ازداد استخدام روسيا للطاقة كسلاح، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد.
وبين أن مستويات تخزين الغاز مرتفعة وهناك خطط للحفاظ على الطاقة في الشتاء.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي على استعداد جيد في حال الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي، بفضل التخزين وإجراءات اقتصاد الطاقة.
وقال "جنتيلوني": "نحن على استعداد جيّد لمقاومة استخدام روسيا المفرط لسلاح الغاز".
وأضاف: "لسنا خائفين من قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونطالب الروس باحترام العقود، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، نحن مستعدّون للرد".