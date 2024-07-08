بعد انقشاع غيوم الانتخابات.. فرنسا تواجه برلماناً معلقًا ومفاوضات صعبة لتشكيل الحكومة

ووجهت النتيجة ضربة للرئيس إيمانويل ماكرون، وتركت ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في حالة من عدم الاستقرار، مما ينذر بفترة من عدم الاستقرار السياسي قبل أسابيع فقط من استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية، فقد انتهى الأمر بـ"ماكرون" ببرلمان مجزأ، وهو ما من شأنه أن يضعف دور فرنسا في الاتحاد الأوروبي وخارجه، ويجعل من الصعب على أي شخص أن يدفع بأجندة داخلية، وفقاً لـ"رويترز".