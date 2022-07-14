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"من أصول هندية".. ريشي سوناك يقترب من رئاسة الحكومة البريطانية

يخلف "جونسون" في زعامة حزب المحافظين
"من أصول هندية".. ريشي سوناك يقترب من رئاسة الحكومة البريطانية
ريشي سوناك وبوريس جونسون
سبق
سبق

حصل وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، اليوم (الخميس)، على أعلى الأصوات في الجولة الثانية من التصويت لاختيار خليفة بوريس جونسون، لتولي زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، مع استبعاد مرشح واحد.

واحتل سوناك المركز الأول بحصوله على 101 صوت، تلته وزيرة التجارة بيني موردنت بحصولها على 83 صوتًا، ثم وزيرة الخارجية ليز تراس بحصولها على 64 صوتًا، في حين تم استبعاد المدعية العامة سويلا برافرمان التي حصلت على 27 صوتًا.

وحصل النائب البرلماني توم توجنهات على 32 صوتًا، وكيمي بادنوك 49 صوتًا، وفقًا لـ"رويترز".

وتصدّر "سوناك" ذوي الأصول الهندية الجولة الأولى من التصويت أمس، بعد حصوله على 88 صوتًا، متقدمًا على كل منافسيه.

بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا

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