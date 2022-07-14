"من أصول هندية".. ريشي سوناك يقترب من رئاسة الحكومة البريطانية

وحصل النائب البرلماني توم توجنهات على 32 صوتًا، وكيمي بادنوك 49 صوتًا، وفقًا لـ"رويترز".

وتصدّر "سوناك" ذوي الأصول الهندية الجولة الأولى من التصويت أمس، بعد حصوله على 88 صوتًا، متقدمًا على كل منافسيه.